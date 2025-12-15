Studenti da Pola a Ca’ Foscari per valorizzare il patrimonio enogastronomico di Venezia

Dal 24 al 27 novembre 2025, studenti da Pola e Venezia si sono confrontati presso Ca’ Foscari per promuovere il patrimonio enogastronomico locale. L’obiettivo è rafforzare il turismo sostenibile attraverso iniziative di valorizzazione culturale e gastronomica, favorendo scambi transfrontalieri e la tutela delle tradizioni enogastronomiche della regione.

