Calcio risultati di A | Roma bagarre per il quarto posto

Nella 28esima giornata di Serie A, la partita tra Genoa e Roma si è conclusa con un risultato di 2-1 in favore del Genoa. Altre sfide hanno visto il Napoli battere il Torino 2-1, il Cagliari perdere contro il Como 1-2 e l’Atalanta e l’Udinese pareggiare 2-2. La Juventus ha vinto 4-0 contro il Pisa, mentre il Lecce ha superato la Cremonese 2-1. La Bologna ha perso contro l’Hellas Verona 1-2 e la Fiorentina e il Parma hanno pareggiato 0-0.

Roma, 8 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 28esima giornata dopo Genoa-Roma 2-1 28^ GIORNATA Napoli-Torino 2-1, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese 2-2, Juventus-Pisa 4-0, Lecce-Cremonese 2-1, Bologna-Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0, Genoa-Roma 2-1, 20.45 Milan-Inter, lunedì 9 marzo 20.45 Lazio-Sassuolo. Classifica: Inter 67, Milan 57, Napoli 56, Roma, Como 51, JUventus 50, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 36, Lazio, Parma 34, Genoa, Cagliari, Torino 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15. 29^ GIORNATA venerdì 13 marzo 20.45 Torino – Parma, sabato 14 marzo 15.00 Inter – Atalanta, 18.