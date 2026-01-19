Cremonese-Verona 0-0 un punto a testa nello scontro salvezza

La sfida tra Cremonese e Verona si conclude senza reti, lasciando entrambi i team con un punto. La partita, giocata allo Zini, si è caratterizzata per poche occasioni da gol e un ritmo contenuto. La Cremonese mostra segnali di miglioramento, mentre il Verona, ancora ultimo, torna a mantenere la porta inviolata dopo nove partite. Un risultato che lascia aperte le speranze di salvezza per entrambe le squadre.

Allo Zini finisce senza reti una sfida povera di occasioni. Meglio la Cremonese, Verona ancora ultimo ma torna al clean sheet dopo nove gare. Non si sblocca la Cremonese, non si sblocca il Verona. Lo scontro salvezza dello Zini si chiude con uno 0-0 che racconta bene i limiti offensivi di entrambe, ma che alla fine sorride più ai grigiorossi che agli scaligeri. L'Hellas arriva a Cremona in piena emergenza: oltre allo squalificato Unai Núñez, Zanetti deve rinunciare a Bella-Kotchap, Frese, Valentini, Belghali, Al-Musrati e Akpa-Akpro. Scelte quasi obbligate, con Lirola subito titolare (tra i migliori in campo), il tridente leggero con Giovane, Sarr e Orban e una novità anche tra i pali: gioca Perilli, non Montipò.

FULL TIME Serie A Enilive Cremonese-Verona 0-0 Finisce in parità allo Zini. Dai Cremo! #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #CreVer #CremoneseVerona x.com

