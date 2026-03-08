Calcio Fiorentina-Parma 0-0 | pari senza emozioni al Franchi

La partita tra Fiorentina e Parma si è conclusa senza reti, con poche occasioni da gol e un ritmo piuttosto blando. La sfida si è giocata allo stadio Franchi e si è chiusa con un pareggio a zero, senza cambi di risultato nel corso dei novanta minuti. La gara ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, senza grandi azioni di rilievo.

Roma, 8 mar. (askanews) – Finisce senza reti e con poche emozioni la sfida del Franchi tra Fiorentina e Parma. Lo 0-0 muove leggermente la classifica dei viola, che lasciano il terzultimo posto anche grazie alla sconfitta della Cremonese a Lecce, ma il punto non basta a placare i fischi dei tifosi a fine gara. Partita bloccata fin dall'inizio, con ritmi bassi e poche occasioni. La Fiorentina prova a fare la partita ma sviluppa un possesso palla lento e prevedibile, spesso affidato a cross per Piccoli. Il Parma si difende con ordine e prova a colpire negli spazi: l'occasione più pericolosa del primo tempo arriva al 44?, quando Keita sfiora il palo con un destro dal limite.