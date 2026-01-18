Poche emozioni al Tardini pari senza reti tra Parma e Genoa

Parma e Genoa si affrontano in un match equilibrato senza reti, mantenendo il risultato invariato fino al termine. Le occasioni sono poche e il gioco si svolge in modo equilibrato, portando a un pareggio che soddisfa entrambe le squadre. Nel finale, il gol di Corvi risulta decisivo per il Genoa, mentre Cuesta e De Rossi si distinguono per le prestazioni individuali. Un punto a testa che riflette l’equilibrio tra le due compagini.

Corvi decisivo nel finale, un punto a testa per Cuesta e De Rossi PARMA - Parma e Genoa non si fanno del male. Lo scontro salvezza del Tardini, valevole per la ventunesima giornata di Serie A 20252026, termina con un pareggio a reti bianche. La formazione ospite si rende pericolosa dopo appena 4' con una bella iniziativa di Colombo, che rientra sul mancino ma calcia alto sopra la traversa. La squadra gialloblù prova a reagire, ma al 16' sono ancora i liguri a mettere in affanno la difesa avversaria con Colombo che, imbeccato da Ellertson, si presenta a tu per tu con Corvi; quest'ultimo è bravo a chiuderlo con un'uscita bassa.

Il match tra Napoli e Parma si conclude con uno 0-0, segnando il terzo pareggio consecutivo per i partenopei in campionato. La partita, recuperata dopo la sospensione di dicembre per la Supercoppa Italiana, si svolge al Maradona senza sblocchi o reti decisive. Un risultato che riflette un incontro equilibrato, senza grandi occasioni, e che lascia invariato il punteggio in classifica per entrambe le squadre.

