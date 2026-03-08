Cala Materdomini dubbi sui costi per il ripristino | i documenti dicono 100mila ma i costruttori il doppio

A Cala Materdomini, i documenti stimano in circa 100mila euro i costi necessari per il ripristino della spiaggia libera e dei servizi. Tuttavia, alcuni costruttori parlano di un importo che raddoppia questa cifra. La questione riguarda quindi la differenza tra le stime ufficiali e le valutazioni di chi ha un interesse diretto nei lavori di riparazione.

Secondo i calcoli ufficiali, i costi per rimettere in sesto la spiaggia libera con servizi di Cala Materdomini dovrebbero ammontare a circa 100mila euro. Secondo calcoli "ufficiosi", invece, elaborati da operatori del settore delle costruzioni edili, la cifra necessaria dovrebbe essere almeno doppia. I documenti ufficiali La stima ufficiale, firmata dagli architetti Marina Carrozzo (dirigente del settore Patrimonio) e Vincenzo Panelli (responsabile unico del procedimento per l'individuatore del gestore di Cala Materdomini) del Comune di Brindisi, elenca ogni voce: 23mila euro per l'impianto elettrico dell'edificio principale, 7.500 per l'idraulica, 3mila per la videosorveglianza, fino ai 250 euro per le passerelle in legno.