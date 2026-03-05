Gestione Cala Materdomini | presentata la proposta progettuale Amare

Un gruppo imprenditoriale di Brindisi ha presentato una proposta progettuale denominata “Amare” per l’affidamento in concessione di aree nel complesso “Cala Materdomini-Bocche di Puglia”. La proposta è stata consegnata entro i termini stabiliti dall’avviso pubblico del Comune. La richiesta riguarda la gestione di strutture dedicate ai servizi presenti nel territorio.

Il soggetto proponente è l'impresa "Monkey" di Lorenzo Cacciatore che opera nel territorio dal 2022 con attività di gestione bar e servizi connessi alla ristorazione leggera e, più in generale, al comparto hospitality.mUn periodo di attività durante il quale l'impresa ha dimostrato solidità economica e capacità gestionale, con un fatturato complessivo ampiamente superiore ai requisiti previsti nell'avviso pubblico. Il modello di gestione proposto prevede servizi sportivi e di benessere, inclusività, un'area Kids, attenzione ad ambiente e sostenibilità, eventi culturali e sociali.

