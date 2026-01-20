Melito in pantaloncini e camicia esce di casa e sparisce nel nulla | ansia per Enzo

A Melito, Enzo Smiraglia, 38 anni, è scomparso da ieri mattina senza lasciare tracce. La sua sparizione ha generato molta preoccupazione tra familiari e amici. Non ci sono ancora dettagli sulle circostanze della sua scomparsa, e le ricerche sono in corso. La comunità resta in attesa di aggiornamenti, sperando in un esito positivo.

Momenti di grande ansia a Melito per la sparizione di Enzo Smiraglia, 38 anni, un giovane del quale non si hanno più tracce dalla mattina di ieri. Il ragazzo si è allontanato da casa molto presto, intorno alle 7, e da allora non ha fatto ritorno. Stando a quanto riferito dai familiari, è stata già formalizzata la denuncia di scomparsa presso i carabinieri della locale Tenenza. Nel frattempo, sui social network sta circolando un intenso passaparola, con numerosi appelli e condivisioni nella speranza di ottenere segnalazioni utili alle ricerche. La famiglia ha inoltre spiegato che Enzo sta vivendo un periodo di particolare vulnerabilità, segnato da depressione e forte instabilità emotiva, e che al momento dell’allontanamento non sarebbe stato del tutto lucido. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

