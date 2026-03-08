Cade da cavallo nei boschi delle Groane | portato in ospedale con l' elisoccorso

Un uomo è caduto da cavallo nei boschi del parco delle Groane, a Cogliate, e verso le 17 di ieri, sabato 7 marzo, è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza prima di trasferire il ferito in struttura sanitaria. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Cade da cavallo tra i boschi del parco delle Groane e viene portato in ospedale con l'elisoccorso: è successo verso le 17 di ieri, sabato 7 marzo, a Cogliate. A soccorrere l'uomo dopo una brutta caduta da cavallo è stata una squadra dei vigili del fuoco di Monza. Per via dell'area boschiva impervia e non raggiungibile dai mezzi di soccorso, l'uomo è stato trasportato a piedi dai soccorritori per circa un km, fino a raggiungere un prato nelle vicinanze dove nel frattempo era atterrato l'elisoccorso di Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza. Sul posto, i sanitari del 118 erano arrivati anche con un'ambulanza e un'automedica di supporto.