trovato il corpo senza vita di un uomo nel fiume

Il corpo di un uomo è stato rinvenuto lunedì 15 dicembre nel fiume Adda, a Paderno d’Adda, nelle vicinanze di Monza e Brianza. La scoperta ha suscitato interesse tra le autorità e la comunità locale, che stanno collaborando per chiarire le circostanze del ritrovamento.

Il corpo di un uomo è stato ritrovato nell’Adda. Il ritrovamento è avvenuto nella giornata di lunedì 15 dicembre in località Paderno d’Adda, alle porte della provincia di Monza e Brianza.A ritrovare il corpo dell’uomo ormai privo di vita sono stati i vigili del fuoco che, grazie alla riduzione. Monzatoday.it

