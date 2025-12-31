L' autopsia sul cadavere di Aurora Livoli i suoi ultimi spostamenti e l' uomo ripreso dalle telecamere | le indagini sull' omicidio

L’autopsia sul corpo di Aurora Livoli, prevista per il 31 dicembre, rappresenta un passaggio fondamentale nelle indagini sull’omicidio. Verranno analizzati i dettagli del suo corpo e si esamineranno i recenti spostamenti e le immagini delle telecamere che potrebbero aiutare a ricostruire gli ultimi momenti della vittima. La polizia prosegue con gli accertamenti per identificare l’autore del delitto e chiarire le circostanze dell’accaduto.

L'autopsia disposta dal pubblico ministero Antonio Pansa verrà eseguita nella giornata del 31 dicembre. Già la prima relazione potrebbe finalmente documentare che quello di Aurora Livoli, la diciannovenne trovata morta in un cortile tra via Paolo Paruta e via Padova a Milano, è stato un.

Aurora Livoli, chi era la ragazza morta a Milano: i lividi sul collo e il mistero dell'uomo con il pile bianco filmato con lei - È la 19enne Aurora Livoli la giovane donna trovata morta lunedì mattina in via Paruta, nella zona Nord di Milano. leggo.it

Chi era Aurora Livoli. Sui social scriveva: "Ho Lucifero dentro di me" - Iscritta alla facoltà di Chimica alla Sapienza, era figlia di due stimati professionisti di Fondi, in provincia di Latina. msn.com

