Uomo di 66 anni trovato morto nel cortile a Resia | i suoi 4 cani stavano vegliando il cadavere

Un uomo di 66 anni è stato scoperto senza vita nel cortile di Resia, Udine. A vegliare sul suo corpo, i quattro cani di grossa taglia, che hanno attirato l’attenzione delle autorità. La scena ha suscitato grande commozione e interrogativi sulla dinamica di quanto accaduto in questo angolo di Friuli.

Un uomo di 66 anni è stato trovato morto in un cortile di Resia (Udine). A vegliare il cadavere, c'erano i suoi 4 cani di grossa taglia. L'allarme lanciato da un passante. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Resia, trovato cadavere sbranato dai cani Leggi anche: Trovato morto in casa con quattro cani: il mistero della morte di Flavio Micelli a Resia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Roma, trovato morto vicino alla stazione. Ipotesi overdose; Trovato morto nel suo appartamento a Mirafiori: si presume una fuga di monossido; Uomo trovato morto in casa a Bagnoregio: Non si vedeva più al bar; Terza corsia in sicurezza: via libera al piano. Uomo trovato morto da un passante a Resia, vicino al corpo i suoi quattro cani - Ex addetto boschivo e collaboratore del Corpo forestale, viveva da solo ... rainews.it

Uomo trovato morto a Resia, la testimonianza choc: «sbranato dai suoi cani» - Uomo di 66 anni trovato morto a Resia in località Tigo 1. nordest24.it

Udine, uomo trovato morto circondato dai suoi cani. L’allarme lanciato da un passante - Flavio Micelli, 66 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione circondato da quattro cani di grossa taglia. repubblica.it

Un uomo di 75 anni è stato trovato morto in un lago di sangue nella sua abitazione di San Luigi, in via Felice Machlig: le circostanze della scoperta del cadavere lasciano presupporre un’azione violenta. Nel video di Massimo Silvano, il punto sul posto di Gian - facebook.com facebook

Fabio Colangelo è una delle voci più competenti e rispettate del tennis italiano. Allenatore, opinionista, commentatore televisivo per Sky e uomo di campo, negli ultimi due anni ha vissuto il circuito da dentro, seguendo da vicino Lorenzo Sonego e attraversand x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.