Milano il cadavere di una donna trovato nel cortile di un palazzo di via Paruta

A Milano, nel cortile di un edificio di via Paruta, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di circa 35 anni. L'episodio è avvenuto questa mattina, 29 dicembre, nella zona Cimiano, periferia nord-est della città. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sull'identità della vittima.

Il corpo senza vita di una donna dell'apparente età di circa 35 anni è stato trovato questa mattina, 29 dicembre, nel cortile di uno stabile di via Paruta, in zona Cimiano, periferia nord est di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, il cadavere di una donna trovato nel cortile di un palazzo di via Paruta Leggi anche: Milano, donna trovata morta nel cortile di un palazzo di via Paruta: i segni sul collo e l’ipotesi di un’aggressione Leggi anche: Donna trovata morta a Milano, il cadavere in un cortile. Indagano i carabinieri Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Incidente tra auto e furgone sulla statale nel Milanese: morta una donna; Marito e moglie morti in casa a Uggiate: ipotesi omicidio suicidio, trovato biglietto di scuse; Giallo nella casa nel bosco: uomo morto con una ferita alla testa, con lui una donna in ipotermia; Tragedia della solitudine a Torino: i vicini sentono un forte odore, uomo trovato senza vita. Donna trovata morta a Milano, indagano i carabinieri - Il cadavere di una donna, al momento non identificata, è stato trovato nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano. ansa.it

Donna trovata morta a Milano, il cadavere in un cortile. Indagano i carabinieri - Per stabilire le cause del decesso è presente anche il medico legale ... gazzettadelsud.it

Milano, donna trovata morta nel cortile di un palazzo di via Paruta: i segni sul collo e l’ipotesi di un’aggressione - Sul posto i carabinieri del Radiomobile e della Sezione Omicidi del comando Moscova. msn.com

SportLab Milano: prepariamo il corpo a una vita sportiva. Parliamo di come trasformarsi da semplici spettatori a veri atleti, affrontando la sfida più importante: quella con se stessi. Migliorarsi ogni giorno significa ascoltare il proprio corpo, rispettarlo e sostenerlo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.