Con le casse a tutto volume vicino al conducente del bus | due ragazzini finiscono nei guai a Orbassano

A fine febbraio 2026, due ragazzini di 13 e 14 anni sono stati individuati dagli agenti della polizia locale di Orbassano mentre disturbavano il conducente del bus della linea OB1. I giovani avevano le casse a tutto volume vicino al conducente del mezzo che collega il centro cittadino all'ospedale San Luigi. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'identificazione dei responsabili.

A fine febbraio 2026 gli agenti della polizia locale di Orbassano hanno identificato due ragazzini di 13 e 14 anni che disturbavano il conducente della linea OB1, il bus della linea urbana Gtt che collega il centro cittadino all'ospedale San Luigi. I due ragazzini avevano alzato al massimo il volume delle casse.