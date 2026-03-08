Bucchianico incontro pubblico sul distretto biologico Le Verdi Valli Teatine

Lunedì 9 marzo alle 18, nel teatro e nel chiostro comunale di Bucchianico, si terrà un incontro pubblico promosso dal distretto biologico “Le Verdi Valli Teatine”. La riunione sarà dedicata a discutere di sostenibilità, agricoltura biologica e sviluppo territoriale, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali. L’evento mira a favorire il confronto su questi temi, con la partecipazione di diverse figure del settore.

Appuntamento il 9 marzo al teatro e chiostro comunale per parlare di sostenibilità, agricoltura e sviluppo del territorio Un incontro pubblico per parlare di sostenibilità, agricoltura biologica e sviluppo del territorio. È quello organizzato dal distretto biologico “Le Verdi Valli Teatine”, in programma lunedì 9 marzo alle 18 al teatro e chiostro comunale di Bucchianico. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Bucchianico Renzo Di Lizio, del senatore Etelwardo Sigismondi e dell’assessore comunale alle politiche agricole Lorenzo Zuccarini. Nel corso dell’incontro verranno illustrate le finalità del distretto, le attività già avviate e quelle in programma, oltre al ruolo dell’innovazione e della ricerca per lo sviluppo dell’agricoltura biologica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Riforma sanitaria del distretto. Incontro aperto al pubblico sul programma degli interventiA che punto sono gli interventi inclusi nel Pnrr collegati al sistema sanitario locale e quali effetti avranno sul sistema della sanità locale? Per...

A Savignano un incontro pubblico sui servizi socio-sanitari nel distretto Rubicone e Mare“Con l'aumento dell'aspettativa di vita, crescono esponenzialmente le malattie croniche (diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, demenze)...