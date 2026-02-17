La mia carriera calcistica? Un giorno l’uscita spericolata di un portiere la terminò | tibia e perone fecero crac Frattura esposta e scomposta Poi l’incontro con Marchesi | lo rivela chef Davide Oldani
Davide Oldani è uno degli chef più rinomati al mondo e porta alta la bandiera italiana con la sua cucina internazionale. Nel 20o3 è tornato in Italia per aprire il “D’O”, poi è nato un secondo ristorante “Olmo” e un laboratorio per i lievitati “Next D’Oor”. Eppure, forse non tutti lo sanno, ma il mondo dell’alta cucina forse avrebbe potuto perdere Oldani. Come ha raccontato lo chef in una intervista a La Stampa infatti a 15 anni era un promessa del calcio, militava alla Rhodense che era in C2, ma un giorno, spinto dagli amici, ha partecipato a un incontro amatoriale e lì è accaduto il “fattaccio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
