Gila Lazio Lotito ha preso una decisione molto importante sul difensore | le ultime
Gila Lazio, lo spagnolo è un calciatore che interessa molto all'Inter. Ma Lotito non ha alcuna intenzione di cederlo a gennaio.
Il Tempo - Gila, rinnovo complicato con la Lazio: l'Inter ci ha provato, ma Lotito ha detto no. Possibile derby con il Milan; Lazio, contro la Cremonese traguardo importante per il neo papà Gila; La mossa di Lotito: la Lazio ha il mercato libero; Lazio, Samardzic e Loftus-Cheek tra gli obiettivi di mercato: ecco le trattative sbloccate.
Lazio, Gila diventa padre di due gemelli! I nomi e la nota del club - Mario Gila è diventato padre di due gemelli, questa mattina sono nati i suoi due primogeniti: si allarga ancora la famiglia della Lazio ... lalaziosiamonoi.it
Gila diventa papà, sono nati i due gemellini: gli auguri della Lazio al difensore spagnolo per questo lieto evento - Per lo spagnolo sarà un Natale diverso dagli altri Un nuovo capitolo di felicità si apre nello spogliatoio della Lazi ... lazionews24.com
Gila diventa papà di due gemelli, il lieto evento a pochi giorni dalla sfida contro la Cremonese: gli auguri della Lazio - La Cremonese per festeggiare al meglio questo lieto evento Un momento di grande felicità investe lo spogliatoio della Lazio, e qu ... calcionews24.com
Cardone: "Tavares in Arabia. Gila non dovrebbe rinnovare. Ma sono pessimista su..." Continua qui https://ift.tt/8anyJue #lazio #laziopress - facebook.com facebook
Lazio, ora scatto rinnovi: Marusic e Basic le urgenze, per Gila è tardi x.com
