Inter Juve quote | vittoria nerazzurra in vantaggio stuzzica il clean sheet

Inter e Juventus si preparano a sfidarsi domani sera a San Siro, nel match che apre la 25ª giornata di Serie A, con le quote che vedono i nerazzurri favoriti e un’attenzione particolare alla possibilità di mantenere il clean sheet.

Inter Juve quote. Il grande appuntamento tra Inter e Juventus è pronto ad accendere la 25^ giornata di Serie A: domani sera a San Siro, calcio d’inizio alle 20.45, va in scena un Derby d’Italia dal peso specifico altissimo per la classifica. I nerazzurri arrivano alla sfida forti del netto 0-5 rifilato al Sassuolo, mentre i bianconeri hanno strappato un 2-2 in rimonta contro la Lazio. La gara d’andata aveva regalato spettacolo puro, terminando 4-3 per la Juventus in una fase della stagione in cui in panchina sedeva ancora Igor Tudor e non l’attuale tecnico Luciano Spalletti. Oggi la situazione in classifica vede l’ Inter capolista con 58 punti, mentre la Juve è quarta a quota 46, distante dodici lunghezze: un margine che rende la partita cruciale soprattutto per le ambizioni bianconere.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L'incontro tra Udinese e Inter si è concluso con una vittoria per i nerazzurri e un risultato senza reti subite.

