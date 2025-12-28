Bremer scrive ai tifosi della Juve | Chiudiamo l’anno con una vittoria e fa una promessa in vista del 2026 Il suo messaggio dopo Pisa – FOTO

Bremer ha rivolto un messaggio ai tifosi della Juventus, sottolineando l'importanza della vittoria a Pisa e condividendo le sue speranze per il 2026. Dopo la partita, il difensore brasiliano ha espresso soddisfazione per il risultato e ha annunciato un impegno continuo nel perseguire gli obiettivi del club. Un intervento che riflette l’ottimismo e la determinazione della squadra in vista delle sfide future.

Bremer scrive ai tifosi della Juventus: il difensore brasiliano festeggia i tre punti di Pisa e rilancia le ambizioni per il nuovo anno. La vittoria esterna contro il Pisa ha permesso alla Juventus di archiviare il 2025 nel migliore dei modi possibili. Un successo per 0-2, maturato interamente nella ripresa, che porta la firma non solo dei marcatori decisivi, ma anche di una retroguardia capace di mantenere la porta inviolata in un campo notoriamente insidioso. Al centro di questo muro difensivo c'è, come sempre, Gleison Bremer. Il gigante brasiliano ha offerto l'ennesima prova di forza fisica e concentrazione, guidando il reparto con autorità e annullando le offensive toscane.

Greggio: "Mesi fa la Juve partite così non le vinceva. Il mercato di gennaio sarà determinante" - Sul proprio account "X", Ezio Greggio, attore e presentatore TV, nonchè grande tifoso della Juventus, commenta così il successo dei bianconeri contro il Pisa in campionato ... tuttojuve.com

Juventus, Ezio Greggio e i consigli di mercato che fanno sognare i tifosi: Spalletti ha già vinto la scommessa - Non esalta ma vince, la squadra bianconera torna in corsa per il vertice e per il comico Ezio Greggio le chance di scudetto passano dagli acquisti di gennaio ... sport.virgilio.it

#Bremer scrive ai tifosi Il messaggio dopo #JuveRoma x.com

Pisa-Juventus, presentazione e probabili formazioni La storia passa dall'Arena. Pisa verso il 3-5-2 con Tramoni-Meister e il dubbio Moreo. Juve in emergenza ma recupera Bremer e McKennie - facebook.com facebook

