Domani mattina alle 10, i cittadini della Val di Zena si riuniranno al Parco delle Querce di Botteghino di Zocca per un sit-in pacifico. La manifestazione è organizzata per chiedere chiarimenti e si svolge in risposta alle preoccupazioni riguardo alle querce presenti nell’area. L’evento coinvolge le persone del territorio che vogliono esprimere il proprio dissenso in modo pacifico.

Pianoro, 6 marzo 2026 – I cittadini della Val di Zena chiedono ancora una volta chiarezza e per questo, domani, si sono dati appuntamento alle 10 al Parco delle Querce di Botteghino di Zocca per un sit in pacifico. A spiegarne le ragioni, nel dettaglio, il portavoce del Comitato locale, Pietro Latronico: “Il Comitato e i cittadini di Botteghino scendono nel Parco per far sentire la propria voce in merito ai lavori previsti sul torrente Zena e nell’area del Parco delle Querce. La decisione nasce dopo il picchettamento e la delimitazione dell’area di intervento da parte dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale, che hanno reso evidente alla popolazione la reale portata dei lavori e il loro impatto sul parco e sulla comunità locale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sit-in degli alluvionati in difesa delle querce

I comitati degli alluvionati: "Ora si indaghi sulla politica""Il fatto che le indagini sull’alluvione di Traversara abbiano portato a individuare responsabilità tecniche, parlando apertamente di incuria,...

Il Bosco delle Querce diventa Patrimonio europeoA cinquant’anni da quel disastro ambientale che ha portato poi alla sua nascita, il Bosco delle Querce diventa Patrimonio europeo.

The 3 AM Mystery: Why Our Ancestors Never Slept 8 Hours

Una raccolta di contenuti su Sit in degli alluvionati in difesa....

La rabbia degli alluvionati in val di Zena: Vogliamo vivere senza pauraPianoro (Bologna), 19 luglio 2025 – Lotta post alluvione: un centinaio di persone, con stivali di gomma, carretti e pale alla mano, si sono radunate a Botteghino di Zocca per un sit in organizzato dal ... ilrestodelcarlino.it

Un altro sit-in di protesta dei comitati alluvionatiSecondo spettacolo della rassegna ’Acqua’ e secondo sit-in dei Comitati alluvionati. In occasione della festa del patrono di Bagnacavallo e proprio nel giorno dedicato a San Michele, lunedì 29 ... ilrestodelcarlino.it