Nel parco delle Querce a Botteghino di Zocca, ieri mattina, il Comitato Val di Zena ha affisso numerosi cartelli con la domanda:

"Se questa quercia fosse nel giardino di casa tua la taglieresti o proveresti a salvarla?". Questo recitavano i tanti cartelli affissi nella mattinata di ieri dal Comitato Val di Zena nel parco delle Querce a Botteghino di Zocca. Proprio lì, dalle 10, si è tenuto un sit-in pacifico di cittadini, alla presenza anche dell’amministrazione comunale: circa 50 persone si sono riunite per chiedere alle istituzioni metropolitane e regionali più chiarezza sui lavori che inizieranno il prossimo 11 marzo. "Che Parco delle Querce sarebbe senza le nostre querce?", si chiedono, appena arrivati, alcuni pianoresi preoccupati per lo scempio che si teme verrà compiuto nel creare una vasca di laminazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Strage di querce nel parco di Botteghino"

Il Bosco delle Querce Patrimonio europeo: "Ampliamo il parco minacciato dall’autostrada"Soddisfazione anche dalle associazioni ambientaliste per il marchio di Patrimonio Europeo ottenuto dal Bosco delle Querce, ma ora il monito: "Si...

Il Bosco delle Querce si colora di rosa. Il tesoro leggendario di Luisa BriguglioConcerto al femminile nel Bosco delle Querce per la Giornata internazionale della donna.

