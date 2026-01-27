Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Campagnola, Reggio Emilia, per maltrattamenti alla madre, iniziati nel 2018. È stato condotto in carcere per espiare la pena detentiva.

Campagnola (Reggio Emilia), 27 gennaio 2026 - Un uomo di 28 anni è stato arrestato e portato in carcere per espiare una pena detentiva per maltrattamenti ai danni della madre, che erano iniziati già nel 2018. Ora la condanna a tre anni e tre mesi di reclusione, con interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, è diventata definitiva. Per questo i carabinieri di Campagnola, competenti per il territorio di residenza dell’uomo, hanno eseguito l’ordinanza, portando il 28enne in carcere per espiare la pena. Già nel 2018, dopo una violenta aggressione alla madre, il giovane era stato denunciato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Campagnola, maltratta la madre e finisce in cella

Approfondimenti su Campagnola Reggio Emilia

Silvana Smaniotto, madre di Nada Cella, ha atteso con trepidazione la sentenza del processo, vivendo in casa a Chiavari con Antonella Delfino Pesce.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Campagnola Reggio Emilia

Argomenti discussi: Campagnola, maltratta la mamma e finisce in carcere.

Campagnola, maltratta la madre e finisce in cellaCampagnola (Reggio Emilia), 27 gennaio 2026 - Un uomo di 28 anni è stato arrestato e portato in carcere per espiare una pena detentiva per maltrattamenti ai danni della madre, che erano iniziati già n ... ilrestodelcarlino.it

Picchia e minaccia la madre per anni: arrestato e portato in carcere dopo la condannaCAMPAGNOLA (Reggio Emilia) – È stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri un 28enne condannato in via definitiva per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della madre. I fa ... reggionline.com

MARIO CERCA CASA! Salvato da un terribile maltrattamento : mesi in un terrazzo fatiscente, senza cibo né acqua. Era magrissimo e con otite cronica . Ora è al Rifugio Etneo, curato e in ripresa . Serve famiglia come FIGLIO UNICO, preferibil - facebook.com facebook