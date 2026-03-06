Biblioteca Nazionale | 150 anni di storia in un documentario

È stata presentata in anteprima la Rai del documentario “Carta Canta”, che racconta i 150 anni della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Il film ripercorre la storia dell’istituzione attraverso immagini e testimonianze, offrendo uno sguardo dettagliato sulla sua evoluzione nel tempo. La proiezione si è tenuta recentemente, coinvolgendo figure del mondo culturale e rappresentanti dell’istituzione.

Cosa: Anteprima del documentario Rai "Carta Canta" dedicato ai 150 anni della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.. Dove e Quando: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 14 marzo 2026, ore 10:40.. Perché: Un'occasione speciale per celebrare il tempio della memoria collettiva italiana e scoprire il futuro di un'istituzione fondamentale.. Celebrare un secolo e mezzo di storia non è solo un esercizio di memoria, ma un atto di riconoscimento verso uno dei pilastri fondamentali della cultura italiana. La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, presidio indiscusso del sapere e della conservazione, taglia il prestigioso traguardo dei 150 anni dalla sua fondazione, trasformando questo anniversario in un'opportunità di apertura straordinaria verso il pubblico. 14 marzo: La Biblioteca compie 150 anni Apertura straordinaria dalle 09:00 alle 13:00 Sabato 14 marzo 2026 la Biblioteca nazionale centrale di Roma sarà aperta al pubblico dalle 9:00 alle 13:00 per celebrare i 150 anni dalla sua fondazione.