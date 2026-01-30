Il sottosegretario Sbarra | oltre 103 mila nuove imprese il Sud motore dell’economia nazionale

Il Sud continua a trainare l’economia italiana. Secondo i dati più recenti, a fine 2025 nel Mezzogiorno sono nate più di 103 mila nuove imprese. Il sottosegretario Sbarra sottolinea che il Sud rappresenta il vero motore della ripresa imprenditoriale nel Paese. I numeri mostrano come la regione stia crescendo e attirando nuovi investimenti, dando una spinta significativa alla ripresa economica complessiva.

"Il Mezzogiorno vero motore della nuova imprenditorialità italiana. La conferma arriva dai dati "Movimprese" elaborati da Unioncamere e InfoCamere, che mostrano al Sud, a fine 2025, oltre 103.500 nuove imprese, con un saldo positivo di 21.569 unità, pari a circa il 40% del dato complessivo nazionale. L'incremento si traduce in un tasso di crescita dell'1,07%, un valore superiore alla media nazionale. A livello regionale si segnala il dato più che positivo di Campania, Puglia e Sicilia. A livello provinciale, tra le prime undici città per crescita del numero di nuove imprese, nove risultano localizzate nel Mezzogiorno".

