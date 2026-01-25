Verona-Udinese ultima chiamata per Zanetti | si gioca panchina e salvezza Il pronostico

Venerdì sera al Bentegodi si gioca una partita cruciale tra Verona e Udinese, con importanti implicazioni per la classifica e la posizione di Zanetti sulla panchina. I veneti, ultimi in classifica, affrontano una sfida decisiva che potrebbe influenzare il loro percorso di salvezza. Un risultato positivo potrebbe rappresentare un passo fondamentale, mentre una sconfitta potrebbe complicare ulteriormente la situazione.

Appuntamento delicatissimo al Bentegodi per i veneti, ultimi in classifica con il Pisa: in palio tre punti che possono decidere il destino del tecnico La sfida al Bentegodi contro l'Udinese è l'ultima spiaggia non solo per la squadra di casa ma anche per il suo allenatore, Paolo Zanetti, che si gioca il posto dopo cinque sconfitte nelle ultime sei partite nel proprio stadio. Scopriamo pronostico e quote di Verona-Udinese in programma lunedì 26 gennaio alle ore 20.45. Il Verona si gioca tutto, dunque, anche perché due rivali per non retrocedere hanno già perso: si tratta del Pisa, ko contro l'Inter, e della Fiorentina, superata in casa dal Cagliari, ormai fuori ampiamente dalla zona pericolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pronostico Fiorentina-Verona: ultima chiamata per la ViolaLa sfida tra Fiorentina e Verona, valida per la quindicesima giornata di Serie A, rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di conquistare punti fondamentali.

Milan Verona, Bertolini (vice Zanetti): «Abbiamo lavorato tanto in questi giorni. Salvezza? Zanetti ha fatto una cosa»Bertolini, vice di Zanetti, ha parlato ai microfoni di Dazn in vista della partita tra Milan e Verona.

