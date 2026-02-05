Questa sera alle 20:45 il Verona ospita il Pisa in una partita che può decidere molto per la salvezza. Entrambe le squadre cercano punti importanti, ma i padroni di casa hanno più bisogno di vincere per uscire dalla zona retrocessione. La partita si presenta come un vero e proprio rebus, con i giovani esordienti pronti a giocarsi le ultime chance della stagione. Tutti gli occhi sono puntati su come si comporteranno in campo, in una sfida che potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre.

Verona-Pisa è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Allo scontro diretto da dentro o fuori Verona e Pisa hanno pensato bene di arrivarci con due nuovi allenatori. Le rispettive sconfitte con Cagliari (4-0) e Sassuolo (1-3) sono state le classiche gocce che fanno traboccare il vaso: via Paolo Zanetti e Alberto Gilardino, dentro Paolo Sammarco – ad interim, in attesa almeno fino alla sfida con i nerazzurri – e Oscar Hiljemark. In entrambi i casi si tratta di debutti assoluti: il primo guidava la Primavera scaligera fino a qualche giorno fa, il secondo invece si è appena liberato dall’Elfsborg, club svedese che ha allenato dal 2024 a oggi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Verona-Pisa: ultima chiamata per la salvezza: rebus esordienti

Approfondimenti su Verona Pisa

Venerdì sera al Bentegodi si gioca una partita cruciale tra Verona e Udinese, con importanti implicazioni per la classifica e la posizione di Zanetti sulla panchina.

La sfida tra Fiorentina e Verona, valida per la quindicesima giornata di Serie A, rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di conquistare punti fondamentali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Verona Pisa

Argomenti discussi: Pronostici Verona-Pisa: Statistiche, Analisi, Dove in TV 06.02.2026 Serie A; Pronostico Verona-Udinese: analisi, quote e consigli; Il punto della 22ª giornata. Se a Cremona si soffre, altrove ci si dispera: Fiorentina, Verona e Pisa ko. Lungano Sassuolo e Cagliari; quote Pisa Sassuolo: il pronostico sul match di Serie A.

Pronostico Verona-Pisa: ultima chiamata per la salvezza: rebus esordientiVerona-Pisa è una partita di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Pronostico Verona vs Pisa – 6 Febbraio 2026Il confronto di Serie A tra Verona e Pisa illuminerà il Stadio Marcantonio Bentegodi il 6 Febbraio 2026 alle 20:45. Una sfida densa di contenuti tattici e ... news-sports.it

Pronto a vincere Ecco il Pronostico calcistico di MolinAuto!* PER PARTECIPARE: 1. Metti il FOLLOW alla pagina di MolinAuto 2. Lascia il LIKE al post 3. Commenta indovinando il risultato della partita CAGLIARI-H.VERONA La prima persona che facebook

Come sarà la classifica dei "bassifondi" tra 3 giornate Amici viola e non, andate pure di pronostico Napoli- #Fiorentina Torino- #Lecce Cagliari- #Verona #Pisa-Sassuolo Fiorentina-Torino Lecce-Udinese Verona-Pisa Como-Fiorentina Cagliari-Lecce Parm x.com