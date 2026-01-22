Il Dall’Ara spinge il Bologna alla rimonta ma l’impresa riesce a metà | con il Celtic finisce 2-2

Il Bologna affronta il Celtic in una sfida combattuta, terminata con un pareggio 2-2. Nonostante un’iniziativa decisa, il risultato è stato influenzato da un’espulsione e da alcune decisioni chiave, che hanno permesso agli avversari di trovare il raddoppio nel primo tempo. Una partita equilibrata, che ha mostrato gli aspetti positivi e le difficoltà della squadra emiliana in questa fase della stagione.

Un passaggio uscito da un film di Dario Argento di Skorupski spiana la strada ai celtici che, dopo l'espulsione di Hatate, pescano addirittura il raddoppio a fine primo tempo sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa, però, i rossoblù cingono d'assedio i Bhoys, trovano il pareggio ma non riescono a completare la rimonta.

