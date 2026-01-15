Il Bologna conquista una vittoria in rimonta per 3-2 contro il Verona nel recupero della 16ª giornata di Serie A. La partita ha visto i rossoblù recuperare uno svantaggio iniziale, portando a casa i tre punti in trasferta. Un risultato importante nel cammino stagionale, che evidenzia la capacità della squadra di reagire alle difficoltà e di ottenere un risultato positivo in una trasferta complessa.

Il Bologna si impone per 3-2 in rimonta in casa del Verona, nel recupero della 16a giornata di Serie A. La gara non si era giocata a dicembre per l’impegno dei rossoblù di Italiano nella Supercoppa in Arabia Saudita. Gara spettacolare, ricca di gol e di emozioni al Bentegodi. Il Verona passa subito in vantaggio al 13? con un fulmineo contropiede condotto da Bernede e finalizzato da Orban con un bel destro potente che sorprende Ravaglia sul primo palo. Il Bologna risponde al 21? con un gol magnifico di Orsolini, che infila il pallone all’incrocio dei pali con il suo sinistro sugli sviluppi di una punizione battuta corta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Verona-Bologna 2-3, vittoria in rimonta per i rossoblù nel match di recupero

Leggi anche: Fiorentina-Bologna 2-2, viola di rigore: Kean rimonta rossoblù nel recupero

Leggi anche: Verona-Bologna 2-3, Orsolini e Castro decisivi per il ritorno alla vittoria dei rossoblù

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Hellas Verona-Bologna: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Verona-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Hellas Verona-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Hellas Verona - Bologna, le probabili formazioni | Belghali torna a disposizione.

Verona-Bologna 2-3, vittoria in rimonta per i rossoblù nel match di recupero - 2 in rimonta in casa del Verona, nel recupero della 16a giornata di Serie A. lapresse.it