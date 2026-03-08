Boga ha segnato un gol durante l'ultima partita, ma l’allenatore non è ancora completamente soddisfatto della sua prestazione. Ha commentato che l’esterno si è mostrato un po’ molle in campo, indicando che ci sono ancora margini di miglioramento. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, con l’allenatore che osserva attentamente i progressi dei singoli giocatori.

Calciomercato Juve LIVE: risoluzione per Milik? 40 milioni su Kolo Muani Perin è il nuovo portiere titolare della Juve? Quali sono le gerarchie dopo il Pisa Kolo Muani alla Juve: il francese resta il primo nome per l’attacco. La richiesta del PSG Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Padoin: «Davvero una grande partita. Ecco perché non chiedo i playoff alla Juve Primavera» Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. Respinto l’assalto di un club straniero Vaciago a Tribuna Juve: «Spalletti ha ridato anima alla Juventus, ma ora servono campioni sul mercato» – ESCLUSIVA VIDEO Dybala all’ultimo Roma Juve? Si va verso questa direzione per il futuro dell’ex bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boga in gol ma Spalletti non è ancora soddisfatto: «È un pochino molle»

Leggi anche: Spalletti: "Boga bravo ma un po' molle. Yildiz? Con una punta sarebbe anche meglio..."

Spalletti a Sky: «Noi dobbiamo fare roba bella, ma ogni tanto ci scolleghiamo. Se penso già al Napoli? Un pochino»Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Una selezione di notizie su Boga in gol ma Spalletti non è ancora....

Temi più discussi: Spalletti: Boga bravo ma un po' molle. Yildiz? Con una punta sarebbe anche meglio...; Boga shock, a Yildiz serve una punta davanti: Spalletti post Juve-Pisa. Dalla panchina serve...; Juventus-Pisa 4-0: in gol Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga. Spalletti ritrova i tre punti ed è a -1 dal 4° posto; Spalletti dopo Juventus-Pisa: Yildiz con una punta sarebbe meglio.

Juventus-Pisa 4-0: in gol Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga. Spalletti ritrova i tre punti ed è a -1 dal 4° postoLa Juventus fatica per un tempo, ma nella ripresa piega un Pisa volenteroso con le reti di Cambiaso, Thuram, Kelly e Boga. Ritrovando i 3 punti dopo 5 giornate, resta in scia al Como avvicinando la Ro ... corriere.it

Spalletti: Boga bravo ma un po' molle. Yildiz? Con una punta sarebbe anche meglio...Il tecnico bianconero festeggia al meglio i suoi 67 anni e resta in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League: L'abbraccio di Thuram? Volevo riprovare l'ebbrezza del ciuffo... ... msn.com

Boga ha la personalità giusta per vestire la maglia della Juve La puntata completa di "Ma che partita hai visto" la trovate sul nostro canale YT! #juve #juventusnews24 #machepartitahaivisto #mcphv #boga - facebook.com facebook

197 minuti giocati, 2 gol e 1 assist! 1 gol o 1 assist ogni 66 minuti! Impattante! Geremia traccia la via! #JuvePisa #Boga x.com