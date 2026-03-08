Boga in gol ma Spalletti non è ancora soddisfatto | È un pochino molle

Boga ha segnato un gol durante l'ultima partita, ma l’allenatore non è ancora completamente soddisfatto della sua prestazione. Ha commentato che l’esterno si è mostrato un po’ molle in campo, indicando che ci sono ancora margini di miglioramento. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, con l’allenatore che osserva attentamente i progressi dei singoli giocatori.

Leggi anche: Spalletti: "Boga bravo ma un po' molle. Yildiz? Con una punta sarebbe anche meglio..."

Spalletti a Sky: «Noi dobbiamo fare roba bella, ma ogni tanto ci scolleghiamo. Se penso già al Napoli? Un pochino»Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Spalletti: Boga bravo ma un po' molle. Yildiz? Con una punta sarebbe anche meglio...Il tecnico bianconero festeggia al meglio i suoi 67 anni e resta in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League: L'abbraccio di Thuram? Volevo riprovare l'ebbrezza del ciuffo... ... msn.com

