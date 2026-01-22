Spalletti a Sky | Noi dobbiamo fare roba bella ma ogni tanto ci scolleghiamo Se penso già al Napoli? Un pochino

In un’intervista a Sky, Spalletti ha commentato l’importanza di mantenere un gioco di qualità, sottolineando che, nonostante l’obiettivo sia proporre un calcio bello, ci sono momenti in cui si può perdere concentrazione. Ha anche menzionato un lieve pensiero sul Napoli, evidenziando l’attenzione verso le prossime sfide e l’equilibrio tra ambizione e realismo nel suo percorso da allenatore.

. Le parole del tecnico bianconero. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo Juve Benfica. PARTITA DALLE TANTE FACCE – « Sì, un po’ così, non è che ci siano state molte occasioni da entrambe le parti, però dopo il primo quarto d’ora loro ci hanno scavalcato questo spazio nel mezzo perché sono bravi a gestire la palla e a scegliere dove giocarla. Quindi abbiamo lasciato degli spazi, loro sono andati ad acchiapparseli e ci hanno costretto a fare qualche ricomposizione dove abbiamo buttato via metri e un po’ di tranquillità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

