In un’intervista a Sky, Spalletti ha commentato l’importanza di mantenere un gioco di qualità, sottolineando che, nonostante l’obiettivo sia proporre un calcio bello, ci sono momenti in cui si può perdere concentrazione. Ha anche menzionato un lieve pensiero sul Napoli, evidenziando l’attenzione verso le prossime sfide e l’equilibrio tra ambizione e realismo nel suo percorso da allenatore.

. Le parole del tecnico bianconero. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo Juve Benfica. PARTITA DALLE TANTE FACCE – « Sì, un po’ così, non è che ci siano state molte occasioni da entrambe le parti, però dopo il primo quarto d’ora loro ci hanno scavalcato questo spazio nel mezzo perché sono bravi a gestire la palla e a scegliere dove giocarla. Quindi abbiamo lasciato degli spazi, loro sono andati ad acchiapparseli e ci hanno costretto a fare qualche ricomposizione dove abbiamo buttato via metri e un po’ di tranquillità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Noi dobbiamo fare roba bella, ma ogni tanto ci scolleghiamo. Se penso già al Napoli? Un pochino»

Argomenti discussi: -1 a Cagliari-Juve: segui qui LIVE la conferenza di Spalletti; Cagliari-Juventus 1-0, Spalletti: Certe partite vanno così, ma noi non siamo stati abbastanza cattivi; Ne ho parlato già, sono l’unico che non ha bisogno di avere contratti: la Juventus di…; Spalletti, il mio nuovo idolo e no al Videocalcio. Poi un voto e lode al totem Juve: È totale.

Spalletti a Sky: Sono i calciatori a decidere le partite, ogni tanto ci spegniamo. Napoli? Mi godo questa vittoria, questa gara pesava...Dopo la vittoria conquistata contro il Benfica, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto a Sky Sport: Partita dalle tante facce che avete portato a casa ... tuttojuve.com

Spalletti a Sky: Bisogna essere nelle condizioni di poter gestire un pezzo in più di partita. Non vuol dire per forza nell'area di rigoreAi microfoni di Skysport il tecnico della Juventus Luciano Spalletti si è espresso prima del calcio d'inizio nel match contro il Benfica: Secondo me dentro questa partita ... tuttojuve.com

