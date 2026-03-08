Bocce a quadrette | 8 squadre per il Trofeo Makhymo
Il 26° Torneo dei Borghi di bocce a quadrette prenderà avvio lunedì 9 marzo al Circolo D. Bosticco della Torretta, con l’obiettivo di assegnare il Trofeo Makhymo in onore di Alberto Lazzarato. L’evento, inserito nel calendario Superprestige 2026, vedrà affrontarsi otto comitati palio per determinare la vincitrice finale tra le formazioni più rappresentative del territorio astigiano. L’iniziativa è organizzata da Albatros Comunicazione insieme al Comitato Palio Torretta e si distingue per un ritmo di gara intenso, definito come respiro paliesco, che impone ai partecipanti di raggiungere i 13 punti o completare la sfida entro 90 minuti. La competizione si aprirà alle ore 21:00, offrendo una serata inaugurale che mette in campo otto squadre provenienti da diverse realtà borghigiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu
