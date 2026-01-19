Bocce weekend positivo per le squadre palermitane

Da palermotoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le squadre palermitane Olimpia di Bagheria e Ponte Ammiraglio sono state protagoniste di un fine settimana dedicato alle bocce, prendendo parte al Campionato Italiano per società. Un momento importante per il movimento locale, che conferma l’impegno e la crescita di questa disciplina nella regione. Le competizioni hanno rappresentato un’occasione per valorizzare il talento e la passione delle squadre di Palermo.

Intenso fine settimana per le squadre di Palermo, Olimpia di Bagheria e la Ponte Ammiraglio impegnate nel Campionato Italiano per società. La squadra femminile del Ponte Ammiraglio torna vittoriosa dal doppio turno che l’ha vista impegnata in Calabria e nella città dello stretto, imponendosi per.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Bocce in volo: si gioca in casa degli astigiani, le due squadre sono prime con 7 punti. Litorale, scontro al vertice con la Sandamianese

Leggi anche: Calcio: le sfide del weekend delle squadre toscane, umbre e dello Spezia

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bocce, un weekend da protagonisti - Come tradizione nella città senza testa è andata in scena la tradizionale festa dedicata ogni anno alle bocce giovanili, il Trofeo Antonella Gatti, ... ilrestodelcarlino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.