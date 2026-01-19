Bocce weekend positivo per le squadre palermitane

Le squadre palermitane Olimpia di Bagheria e Ponte Ammiraglio sono state protagoniste di un fine settimana dedicato alle bocce, prendendo parte al Campionato Italiano per società. Un momento importante per il movimento locale, che conferma l’impegno e la crescita di questa disciplina nella regione. Le competizioni hanno rappresentato un’occasione per valorizzare il talento e la passione delle squadre di Palermo.

