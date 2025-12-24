Movida violenta chiuso per cinque giorni un locale del centro storico
Il questore Maurizio Vito Calvino ha sospeso un locale del centro storico cittadino, per cinque giorni. Il provvedimento trae origine da diversi episodi registrati nel corso di novembre caratterizzati da comportamenti violenti e aggressivi tra clienti tali da rendere necessario l'intervento delle.
