La Polizia di Varese ha effettuato controlli straordinari presso l'aeroporto di Malpensa, sanzionando 95 veicoli per sosta irregolare. L’operazione ha coinvolto agenti impegnati nel contrasto agli

È di 95 violazioni contestate e 282 veicoli controllati il bilancio di un servizio straordinario di controllo coordinato dalla Polizia di Stato nei pressi dell'aeroporto di Malpensa. L'operazione, svolta nei giorni 4, 5 e 6 marzo, ha visto coinvolte diverse forze dell'ordine e mirava a contrastare il fenomeno degli "aspettoni", automobilisti che sostano irregolarmente nelle piazzole di emergenza, mettendo a rischio la sicurezza stradale e la fluidità del traffico. Controlli straordinari nei pressi di Malpensa Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni 4, 5 e 6 marzo la Polizia di Stato di Varese ha coordinato un servizio specifico per contrastare il fenomeno degli "aspettoni".

Aeroporto di Malpensa, operazione contro gli "aspettoni" che attendono i passeggeri: pioggia di multe

Guerra agli "aspettoni": pioggia di multe a chi parcheggia fuori da Malpensa per attendere i familiari in arrivoTra il 4 e il 6 marzo la Polizia di Stato di Varese ha coordinato un servizio di contrasto al fenomeno degli "aspettoni", automobilisti che...

