Juve blackout totale nella ripresa | il Galatasaray rimonta e chiude 5-2
La Juventus subisce un crollo e il Galatasaray ne approfitta, ribaltando il risultato e vincendo 5-2. Durante la ripresa, i bianconeri non riescono a reagire, mentre i turchi trovano il modo di segnare quattro gol. Una partita che cambia volto nel secondo tempo, con la squadra di casa che sfrutta ogni occasione per consolidare il vantaggio.
GALATASARAY - Cakir 6; Sallai 6, Sanchez 6.5, Bardakci 6 (32' st Singo 6), Jakobs 5.5 (38' st Elmali sv); Torreira 6.5, Sara 7; Yilmaz 7.5 (32' st Icardi 6), Akgun 6 (25' st Sané 6), Lang 7.5 (38' st Boey 7); Osimhen 7. In panchina: Sen, Guvenc, Gundogan, Kutucu. Allenatore: Buruk 7. JUVENTUS - Di Gregorio 6; Kalulu 6.5, Bremer 6 (34' pt Gatti 5), Kelly 4.5, Cambiaso 6 (1' st Cabal 4); Thuram 4.5 (35' st Miretti sv), Locatelli 5, Koopmeiners 6.5; Conceicao 6 (25' st Kostic 5.5), McKennie 6, Yildiz 5 (36' st Openda sv). In panchina: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Boga.
Galatasaray Juve 1-2 LIVE: inizia la ripresa!Il match tra Galatasaray e Juventus è ripreso con la Juventus in vantaggio 2-1, dopo un gol di Vlahovic al 50°.
Galatasaray-Juventus 5-2, Koopmeiners illude i suoi. Poi il disastro nella ripresa
