Riscatto Sassuolo Gli emiliani sbancano Udine in rimonta con un' uno-due micidiale nella ripresa

Il Sassuolo ha vinto a Udine grazie a una rimonta spettacolare, scatenata da due gol rapidi nella ripresa. La squadra emiliana ha ribaltato il risultato dopo essere passata in svantaggio con il gol di Solet al decimo minuto. Laurienté ha pareggiato al minuto 11 e, pochi minuti dopo, Pinamonti ha messo a segno il gol decisivo al 13'. La partita si è accesa dopo il riposo, con i neroverdi che hanno trovato la forza di reagire e conquistare i tre punti.

Udinese - Sassuolo 1-2 Marcatori: 10'pt Solet, 11'st Laurienté, 13'st Pinamonti Udinese (4-4-2): Okoye 6; Bertola 5.5, Solet 7 (41'st Gueye sv), Kristensen 5.5, Zemura 6.5; Ekkelenkamp 6 (34'st Piotrowski sv), Miller 5.5 (20'st Zarraga 6), Karlstrom 6.5 (34' st Arizala sv), Atta 5.5; Zaniolo 5, Bayo 5 (20'st Buksa 5). In panchina: Nunziante, Padelli, Ehizibue, Mlacic, Kabasele, Camara. Allenatore: Runjaic 6. Sassuolo (4-3-3): Muric 5.5; Walukiewicz 6, Idzes 6, Muharemovic 5.5 (1'st Garcia 6.5), Doig 6 (1'st Coulibaly 6); Thorstvedt 6.5, Lipani 6, Koné 6; Berardi 5.