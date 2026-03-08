Billie Jean King | La mia battaglia dei sessi non era tennis ma cambiamento Kyrgios-Sabalenka invece

L'ex numero uno del tennis e attivista per la parità di genere ha commentato la sua battaglia dei sessi, spiegando che si trattava di un cambiamento sociale più che di un semplice match di tennis. Nel frattempo, il confronto tra Kyrgios e Sabalenka ha attirato l'attenzione, mentre il suo intervento sottolinea come il lavoro verso l’uguaglianza sia ancora in corso.

Billie Jean King è il tennis in tutte le sue sfaccettature. Campionessa in campo e e fuori, è l’icona del tennis femminile. Era la leader delle Super Nine, il gruppo di pioniere che hanno creato il primo circuito professionistico di tennis femminile, fondatrice e prima presidentessa della Wta, prima donna a guadagnare 100 mila dollari in una sola stagione nel tennis e figura chiave nel convincere lo US Open a diventare il primo Slam con la parità del montepremi per il torneo maschile e femminile nel 1973, lo stesso anno della famosa Battaglia dei Sessi, la sfida con Bobby Riggs passata alla storia e ripetuta, con spirito completamente diverso, da Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios pochi mesi fa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

