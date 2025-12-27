Kyrgios-Sabalenka la battaglia dei sessi del tennis va in scena a Dubai | Ma non ci sarà partita

Domenica 28 dicembre la numero 1 al mondo del tennis femminile Aryna Sabalenka sfiderà l’australiano Nick Kyrgios a Dubai per un incontro esibizione chiamato Battaglia dei sessi. Un duello storico dal 1973, quando Billie Jean King giocò contro Bobby Riggs. «Non è proprio la stessa cosa», disse la tennista americana alla Bbc: «Ho dovuto batterlo (Riggs) in nome del cambiamento sociale». All’epoca il circuito femminile stava nascendo e i premi erano significativamente inferiori a quelli riservati agli uomini. Domenica, l’obiettivo sarà «divertirsi» e mettere Kyrgios «in una posizione scomoda», ha riassunto Sabalenka, che ha accumulato oltre 15 milioni di dollari di guadagni nei tornei entro il 2025 secondo la WTA. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Sabalenka-Kyrgios, torna la ‘battaglia dei sessi' nel tennis: sfida a Dubai Leggi anche: Sabalenka-Kyrgios, la battaglia dei sessi si giocherà il 28 dicembre a Dubai Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sabalenka sfida Kyrgios, la Battaglia dei Sessi domenica su; Sabalenka-Kyrgios, il regolamento particolare per la Battaglia dei Sessi. A cominciare da un campo più piccolo; Orario e dove guardare la Battaglia dei Sessi tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios; Dove vedere in tv Sabalenka-Kyrgios, Battaglia dei Sessi 2025: orario, programma, streaming. Battaglia dei Sessi: Sabalenka-Kyrgios, quanta esibizione e quanto match? - La domanda che si aggira sul confronto definito come Battaglia dei Sessi (non certo la prima, presumibilmente neppure l'ultima) è sempre una: tra Aryna ... oasport.it

Quando è e dove guardare la Battaglia dei Sessi tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios - Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si affrontano nel controverso incontro di singolare misto... gamereactor.it

Esibizione Sabalenka-Kyrgios in tv: data, orario e canale Battaglia dei Sessi - La data, l'orario, la regole dove vedere il match e tutte le informazioni utili sulla Battaglia dei Sessi tra Sabalenka e Kyrgios ... spaziotennis.com

La Gazzetta dello Sport. . La nuova Battle of the sexes: ecco come funzionerà la sfida tra Sabalenka e Kyrgios. Chi vincerà @beatrice_balbinot - facebook.com facebook

Kyrgios vs Sabalenka: la Battaglia dei Sessi è realtà Regole speciali e campo ridotto Esibizione spettacolo o sorpresa storica Tutti i dettagli su format e diretta TV/streaming #Kyrgios #Sabalenka #Tennis #BattagliaDeiSessi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.