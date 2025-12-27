Kyrgios-Sabalenka la battaglia dei sessi del tennis va in scena a Dubai | Ma non ci sarà partita

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 dicembre la numero 1 al mondo del tennis femminile Aryna Sabalenka sfiderà l’australiano Nick Kyrgios a Dubai per un incontro esibizione chiamato Battaglia dei sessi. Un duello storico dal 1973, quando Billie Jean King giocò contro Bobby Riggs. «Non è proprio la stessa cosa», disse la tennista americana alla Bbc: «Ho dovuto batterlo (Riggs) in nome del cambiamento sociale». All’epoca il circuito femminile stava nascendo e i premi erano significativamente inferiori a quelli riservati agli uomini. Domenica, l’obiettivo sarà «divertirsi» e mettere Kyrgios «in una posizione scomoda», ha riassunto Sabalenka, che ha accumulato oltre 15 milioni di dollari di guadagni nei tornei entro il 2025 secondo la WTA. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Sabalenka-Kyrgios, torna la ‘battaglia dei sessi' nel tennis: sfida a Dubai

Leggi anche: Sabalenka-Kyrgios, la battaglia dei sessi si giocherà il 28 dicembre a Dubai

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sabalenka sfida Kyrgios, la Battaglia dei Sessi domenica su; Sabalenka-Kyrgios, il regolamento particolare per la Battaglia dei Sessi. A cominciare da un campo più piccolo; Orario e dove guardare la Battaglia dei Sessi tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios; Dove vedere in tv Sabalenka-Kyrgios, Battaglia dei Sessi 2025: orario, programma, streaming.

kyrgios sabalenka battaglia sessiBattaglia dei Sessi: Sabalenka-Kyrgios, quanta esibizione e quanto match? - La domanda che si aggira sul confronto definito come Battaglia dei Sessi (non certo la prima, presumibilmente neppure l'ultima) è sempre una: tra Aryna ... oasport.it

kyrgios sabalenka battaglia sessiQuando è e dove guardare la Battaglia dei Sessi tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios - Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si affrontano nel controverso incontro di singolare misto... gamereactor.it

kyrgios sabalenka battaglia sessiEsibizione Sabalenka-Kyrgios in tv: data, orario e canale Battaglia dei Sessi - La data, l'orario, la regole dove vedere il match e tutte le informazioni utili sulla Battaglia dei Sessi tra Sabalenka e Kyrgios ... spaziotennis.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.