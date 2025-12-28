tennis a kyrgios la battaglia dei sessi contro sabalenka con un duplice 6 3

Nel contesto di un'esibizione tra tennisti, Nick Kyrgios ha affrontato Aryna Sabalenka in una partita che ha suscitato più curiosità che interesse competitivo. Attualmente 671esimo del ranking, Kyrgios ha vinto con un duplice 6-3. Sabalenka, numero uno al mondo, ha promesso di ripetere l'incontro in vista di una possibile rivincita. La sfida ha offerto uno sguardo informale sul tennis tra protagonisti di diverse generazioni.

C'era più curiosità che un reale interesse sportivo per la nuova "Battaglia dei sessi" in occasione della quale si sono confrontati Nick Kyrgios, attualmente 671esimo del seeding, e la numero 1 al mondo della classifica Wta Aryna Sabalenka: per la cronaca il match si è concluso con la vittoria dell'australiano con un duplice 6-3, e la promessa da parte di Aryna di ripetere l'esperienza per ottenere la sua rivincita. L'incontro che si è svolto alla Coca Cola Arena di Dubai alle ore 17.00 di oggi, domenica 28 dicembre, era una riedizione della celebre duplice "Battaglia dei sessi" del 1973. Fu l'allora 55enne Bobby Riggs (ritiratosi dall'attività da 11 anni) a prevalere su Margaret Court, all'epoca 30enne e numero 1 al mondo, col risultato di 6-2 6-1 nel mese di maggio, per poi perdere 6-4 6-3 6-3 a settembre contro la 29enne numero 2 della classifica Billie Jean King. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

