Biathlon Italia in top ten nella staffetta femminile della Val Martello in IBU Junior Cup
In Val Martello, in provincia di Bolzano, l’ultima giornata di gare della seconda tappa dell’IBU Junior Cup 2025-2026 di biathlon si apre con la staffetta 4×6 km femminile: l’ Italia centra la top ten chiudendo al decimo posto nella gara vinta dalla Germania sull’Ucraina e sulla Francia. In una giornata complicata per tutte al poligono, il successo va alla Germania, che vince con 2 giri di penalità e 13 ricariche con il crono totale di 1:15’34?4 di gara, davanti all’Ucraina, che con 2 penalità ed 8 colpi ricaricati, chiude alla piazza d’onore a 55?1. Gradino più basso del podio per la Francia, che incappa in ben 5 giri di penalità ed utilizza 16 ricariche, finendo terza a 56?3. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Biathlon, Carlotta Gautero centra la top ten nella sprint dell’IBU Junior Cup in Val Martello
Leggi anche: Biathlon, in IBU Cup a Lenzerheide Italia in top ten nella staffetta single mixed
Biathlon, Svezia dominante nella staffetta femminile a Hochfilzen. Italia senza Wierer fuori dalla top-10; Biathlon, nella sprint di Coppa Italia Arianna Micheluzzi è settima; La Svezia fa festa nella staffetta femminile: Norvegia e Germania sul podio, Italia 11ª; Biathlon, podio per Arianna Micheluzzi nella prima di Coppa Italia.
Biathlon, Italia in top ten nella staffetta femminile della Val Martello in IBU Junior Cup - In Val Martello, in provincia di Bolzano, l’ultima giornata di gare della seconda tappa dell’IBU Junior Cup 2025- oasport.it
Biathlon, in IBU Cup a Lenzerheide Italia in top ten nella staffetta single mixed - L'Italia chiude in top ten la staffetta single mixed andata in scena a Lenzerheide, in Svizzera, valida per l'IBU Cup 2025- oasport.it
Biathlon: vince Vittozzi, Wierer nella top 10 - Nella 10 km a inseguimento la friulana torna al successo dopo un anno di stop, l'altoatesina chiude al nono posto nonostante due errori al poligono. rainews.it
ITALIA SHOW nella staffetta femminile: 2° posto a ÖSTERSUND | HIGHLIGHTS
BIATHLON - COPPA ITALIA FIOCCHI: NELLA SPRINT DI RIDANNA VITTORIA DI MAGALì MIRAGLIO MELLANO TRA LE GIOVANI E 2ª GAIA GONDOLO; VIOLA CAMPERI 1ª ASPIRANTI; NICOLO' GIURAUDO 1° SENIOR; PAOLO BARALE 1° JUNIORES È ini - facebook.com facebook
Biathlon, i convocati dell’Italia per la tappa di Annecy-Le Grand Bornard: Giacomel, Vittozzi e Wierer i punti fermi - x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.