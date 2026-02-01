Una donna è stata sequestrata e minacciata con una spranga durante una rapina in un’abitazione ad Arezzo. I ladri sono entrati nell’appartamento di un avvocato noto in città e hanno preso di mira la moglie del professionista. La donna è stata costretta a rivelare dove si trovasse la cassaforte, mentre i malviventi la tengono sotto controllo. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Paura ad Arezzo per una rapina avvenuta nell'abitazione di un noto avvocato cittadino. I malviventi hanno sequestrato la moglie del professionista, minacciandola con una spranga di ferro nel tentativo di costringerla ad aprire la cassaforte. Il colpo è stato messo a segno ieri sera intorno alle 18:30 nella palazzina di famiglia, situata nella zona Giotto. Secondo la ricostruzione della polizia, la donna stava uscendo di casa quando ha notato movimenti sospetti sulle scale e ha iniziato a gridare. Le urla hanno richiamato il fratello, residente al piano superiore, che è sceso per capire cosa stesse accadendo.

© Lortica.it - Rapina in un’abitazione ad Arezzo: donna sequestrata e minacciata con una spranga

I Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un uomo di 37 anni, condannato a tre anni di reclusione per rapina aggravata e furto in abitazione commessi nel Riminese nel marzo 2022.

