Aggiustamento delle accise il prezzo del diesel supera quello della benzina

Secondo i dati settimanali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il prezzo del diesel ha superato quello della benzina, con un aumento di circa 1,55 centesimi al litro, mentre la benzina registra una diminuzione di circa 2,42 centesimi. Questi dati riflettono gli ultimi aggiornamenti sui prezzi dei carburanti in modalità self service, evidenziando un cambiamento importante nel mercato energetico italiano.

Secondo i dati settimanali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), appena pubblicati, il prezzo della benzina in modalità self service scende di 2,419 cent al litro, attestandosi a 1,655 euro al litro, il gasolio sale di 1,547 cent, arrivando a 1,644 euro al litro. “Nessuna speculazione – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – Anche il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) conferma quanto abbiamo segnalato nei giorni scorsi elaborando i dati del Mimit basati sulle medie regionali giornaliere, ossia che, a differenza del precedente riallineamento di maggio quando il gasolio salì di prezzo mentre la benzina restò al palo, ora le accise sono state aggiustate in modo corretto, con la benzina che addirittura scende più di quanto aumenta il gasolio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

