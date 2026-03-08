Benzina americana in una settimana +14%

Nella prima settimana, il prezzo della benzina negli Stati Uniti è salito del 14 per cento. La tensione tra Stati Uniti e Iran, con lo stretto di Hormuz quasi chiuso e Teheran che minaccia di aprire il fuoco su ogni nave riconducibile agli Stati Uniti, ha influenzato i mercati. Questa situazione ha determinato un aumento dei costi del carburante nel paese.

Petrolio Per molti analisti economici il prezzo del barile a 100 dollari è dietro l’angolo: meno delle crisi precedenti, per ora, ma sempre una quotazione elevatissima Petrolio Per molti analisti economici il prezzo del barile a 100 dollari è dietro l’angolo: meno delle crisi precedenti, per ora, ma sempre una quotazione elevatissima E i contraccolpi di sentono già. Negli Stati uniti innanzitutto, dove la benzina alla pompa è aumentata del 14% in una settimana e il presidente Trump sta facendo i salti mortali per tenere i prezzi sotto controllo. E nel resto del mondo dove aumentano gas e benzina ma soprattutto i fertilizzanti, i cui prezzi sono cresciuti del 30% in pochi giorni (la loro produzione comporta infatti un uso massiccio di gas). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

