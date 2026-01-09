Entra in un bar durante una festa e viene picchiato con una prognosi di 14 giorni | chiuso il locale per una settimana

Durante una festa in un locale, un giovane è stato coinvolto in una rissa che ha portato a conseguenze fisiche significative. Dopo essere stato colpito, è stato trasportato in ospedale e dimesso con una prognosi di 14 giorni. Per motivi di sicurezza e sicurezza, il locale è stato temporaneamente chiuso per una settimana.

Entra in un locale durante una festa e lo riempiono di botte. Il giovane finisce in ospedale e viene dimesso con una prognosi di 14 giorni. Mentre adesso per il locale scatta la chiusura per sette giorni.Il locale chiusoSuccede a Vedano al Lambro dove, nella giornata di mercoledì 7 gennaio, i. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: California, sparatoria in un locale a Stockton durante una festa di compleanno, 4 morti e 14 feriti, polizia: “Raid mirato” - VIDEO Leggi anche: Troppi clienti con precedenti penali, bar chiuso per una settimana Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Entra in un bar durante una festa e viene picchiato (con una prognosi di 14 giorni): chiuso il locale per una settimana; Svizzera, oltre 40 morti per un incendio in un bar durante la festa di Capodanno; Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: morti e feriti; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi. Entra in un bar durante una festa e viene picchiato (con una prognosi di 14 giorni): chiuso il locale per una settimana - Il giovane finisce in ospedale e viene dimesso con una prognosi di 14 giorni. monzatoday.it

