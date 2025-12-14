Report su Rai 3 anticipazioni 14 dicembre Trump Musk e Thiel | la tecnodestra americana punta sull’Europa

Il report su Rai 3 del 14 dicembre analizza le strategie della tecnodestra americana, con focus su Trump, Musk e Thiel, per influenzare la politica europea. Attraverso documenti e rivelazioni, il servizio svela il rapporto diretto tra Elon Musk e Giorgia Meloni e le mosse della Silicon Valley nel panorama continentale.

Dal dossier della Casa Bianca alla relazione diretta tra Elon Musk e Giorgia Meloni, Report condotto da Sigfrido Ranucci svela le strategie della Silicon Valley per influenzare la politica europea. Questa sera, domenica 14 dicembre Report torna alle 20:30 su Rai 3 e RaiPlay con una puntata ricca di inchieste che spaziano dalla politica internazionale al lusso in alta quota, fino alle tensioni energetiche in Medio Oriente. Al centro della serata, il progetto della tecnodestra americana per influenzare l'Europa. Si parlerà anche dei fondi italiani destinati a Odessa e dei procedimenti anticorruzione legati alla ricostruzione in Ucraina e infine degli effetti del piano di pace di Trump su Gaza e del conteso gas offshore. Movieplayer.it Report su Rai 3 anticipazioni 14 dicembre, Trump, Musk e Thiel: la tecnodestra americana punta sull’Europa - Dal dossier della Casa Bianca alla relazione diretta tra Elon Musk e Giorgia Meloni, Report condotto da Sigfrido Ranucci svela le strategie della Silicon Valley per influenzare la politica europea. movieplayer.it

Report, le anticipazioni del 14 dicembre. I temi trattati oggi da Sigfrido Ranucci - Da Andrea Stroppa, emissario in Italia di Elon Musk, ai progetti di ricostruzione dell'Ucraina e molto altro nella puntata di stasera ... msn.com

