Città Metropolitana Roma Capitale approvato il bilancio 2026-2028 | fondi per sicurezza stradale e l' edilizia scolastica

La Città Metropolitana di Roma Capitale ha approvato il bilancio previsionale per il triennio 2026-2028, con risorse destinate alla sicurezza stradale e all’edilizia scolastica. Questa approvazione segna un passo importante nella programmazione delle priorità dell’ente, garantendo interventi mirati a migliorare la qualità dei servizi e delle infrastrutture per i cittadini della zona metropolitana.

La Città Metropolitana di Roma Capitale ha approvato il bilancio previsionale per il triennio 2026-2027-2028. L'ultima seduta del 2025 è stata quella buona per dare l'ok alla delibera che prebede investimenti su infrastrutture stradali, parcheggi di scambio ed edilizia scolastica. Il bilancio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

