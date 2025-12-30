Città Metropolitana Roma Capitale approvato il bilancio 2026-2028 | fondi per sicurezza stradale e l' edilizia scolastica

La Città Metropolitana di Roma Capitale ha approvato il bilancio previsionale per il triennio 2026-2028, con risorse destinate alla sicurezza stradale e all’edilizia scolastica. Questa approvazione segna un passo importante nella programmazione delle priorità dell’ente, garantendo interventi mirati a migliorare la qualità dei servizi e delle infrastrutture per i cittadini della zona metropolitana.

Webuild, a Roma due nuove fermate Metro C. Salini “Sfide per crescita Capitale” - ROMA (ITALPRESS) – Il centro storico della Capitale vanta da oggi due nuove fermate della Linea C della Metropolitana: Colosseo/Fori Imperiali ... iltempo.it

Roma sarà Capitale Europea dello Spazio - La Città metropolitana di Roma Capitale è stata eletta Capitale europea dello Spazio durante il Consiglio europeo dei Sindaci della CVA, Communauté des Villes Ariane, riunitosi a Siviglia il 16 ... rainews.it

#stradeCittaMetroTO #viabilità I tecnici di Città metropolitana di Torino hanno riaperto questa mattina lunedi 29 dicembre il tratto della Sp 32 della Valle di Viù dove domenica 28 dicembre si erano staccati massi sulla carreggiata nel tratto precedente il bi - facebook.com facebook

Il Governo aveva congelato l’aumento del pedaggi autostradali, ma la Corte Costituzionale ha annullato il provvedimento. Sarà in nome della “solidarietà sociale” prevista all’art. 2 I cittadini paghino per i “poveri concessionari”! x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.