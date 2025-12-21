Un tributo che unisce memoria, identità e promozione culturale: è questo il senso dell’iniziativa che guarda a Gianni Versace come simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo e, insieme, come figlio illustre di Reggio Calabria.La mostra dedicata allo stilista e la proposta di intitolargli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Un francobollo per celebrare Gianni Versace, eccellenza del Made in Italy

Leggi anche: Eccellenza del Made in Italy: il Mimit dedica un francobollo al gruppo “Alluminio Agnelli”

Leggi anche: Presentato al Mimit il francobollo dedicato alla tradizione orafa di G.B. Spadafora, simbolo dell’eccellenza Made in Italy

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Un francobollo per celebrare Gianni Versace, eccellenza del Made in Italy; Un francobollo per Gianni Versace: l’Associazione Anassilaos scrive al Ministro Urso; Un francobollo per Gianni Versace: la richiesta di un’Associazione di Reggio Calabria.

Un francobollo per Gianni Versace: l’Associazione Anassilaos scrive al Ministro Urso - Non è la prima volta che l’Associazione rende omaggio allo stilista: già nel 2005, Anassilaos aveva celebrato Gianni Versace con un premio ritirato dal fratello Santo Versace, all’epoca presidente ... reggiotv.it