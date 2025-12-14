Liceo del Made in Italy promosso L’istituto Tosi forma all’eccellenza
Il Liceo del Made in Italy “promosso” si distingue come un punto di riferimento nel valorizzare l’eccellenza italiana. Attraverso un percorso formativo orientato all’innovazione e alla tradizione, l’istituto Tosi si impegna a preparare i nuovi imprenditori del “buono” e del “bello”, contribuendo alla crescita e alla diffusione delle eccellenze del nostro Paese.
Formare i nuovi imprenditori del "buono" e del "bello" del domani valorizzando le eccellenze italiane a 360 gradi. L’Istituto Tecnico Agrario "Antonio Tosi" di Codogno si proietta dunque nel futuro dell’istruzione e dell’economia tenuto conto che, a partire dall’anno scolastico 2026-2027, non solo rafforzerà la sua storica offerta tecnica agraria, ma inaugurerà il nuovo indirizzo " Liceo del Made in Italy con curvatura Agroalimentare ", consolidando la propria identità e creando un vero e proprio Campus Agroalimentare. La novità assoluta è dunque quella di aver dato vita ad un percorso didattico pensato per formare imprenditori e manager di un settore che è una delle "cartoline" migliori del paese. Ilgiorno.it
