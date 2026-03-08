Bedin in lacrime | Il mio figlio disabile ha bisogno di me

A Pordenone, nel Friuli, si è tenuta ieri mattina un’udienza di convalida del fermo che riguarda una famiglia coinvolta in una vicenda giudiziaria. Durante l’udienza, il padre coinvolto si è mostrato visibilmente emozionato e in lacrime, sottolineando il bisogno di assistenza per il suo figlio disabile. La scena ha evidenziato l’aspetto umano di fronte a una situazione legale complessa.

Nel cuore del Friuli, a Pordenone, si è svolta ieri mattina un’udienza di convalida del fermo che ha messo in luce la drammatica realtà umana dietro una tragedia giudiziaria. Loriano Bedin, 67 anni, già autore di una confessione relativa all’omicidio dell’imprenditore Mario Ruoso, è apparso profondamente scosso, concentrando tutto il suo dolore sulla preoccupazione per il figlio disabile di 45 anni, da lui considerato un punto di riferimento fondamentale. Mentre le indagini della Procura di Pordenone procedono verso la conferma della custodia cautelare in carcere, l’uomo ha scelto di non rispondere alle domande sul movente specifico, ma ha aperto il dialogo solo sulla sua situazione familiare e professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

"Pago 85 euro al giorno per mio figlio disabile"Da dieci anni hanno scelto la quiete di San Vittore di Cingoli per vivere tranquilli, ma oggi quella serenità è soffocata da incertezza e grande...

