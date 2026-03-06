pago 85 euro al giorno per mio figlio disabile

Un genitore ha dichiarato di pagare 85 euro al giorno per l’assistenza di suo figlio disabile. Da dieci anni la famiglia risiede nella struttura di San Vittore di Cingoli, dove ha trovato un ambiente tranquillo. Tuttavia, attualmente si trova a dover affrontare un senso di incertezza e una crescente amarezza legate alla situazione in corso.

Da dieci anni hanno scelto la quiete di San Vittore di Cingoli per vivere tranquilli, ma oggi quella serenità è soffocata da incertezza e grande amarezza. Genoveffa Oro, jesina di origine ma ormai cingolana d’adozione, combatte una battaglia che ha il volto di suo figlio Francesco, costretto in carrozzina e non autosufficiente. Una lotta per la dignità che si scontra con il silenzio delle istituzioni. In una terra dove fino allo scorso anno la politica regionale era di casa, l’amarezza di Genoveffa, pensionata ed ex infermiera, è ancora più profonda. "A Cingoli dove viviamo è capitato spesso di incontrare l’ex assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini e noi gli abbiamo fatto presente il problema", racconta la donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“Taglio ai fondi, per nostro figlio disabile Francesco paghiamo 85 euro al giorno. Così non ce la facciamo”Ancona, 6 marzo 2026 – C’è un peso che non si misura in chili, ma in anni di attese, silenzi istituzionali e conti che non tornano.

